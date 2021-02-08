Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 696 kişiye 1 milyon 39 bin lira ceza

Sinop'ta, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 696 kişiye 1 milyon 39 bin 953 lira ceza uygulandı.

Konu ile ilgili Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kentte Kovid19 ile mücadelemiz hayatın her noktasında devam ediyor. İlimizde güvenlik kuvvetlerince yapılan denetimlerde bugüne kadar 696 kişiye 1 milyon 39 bin 953 lira ceza uygulanmıştır. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" denildi.

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