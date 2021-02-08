Sinop’ta 5 katlı apartmana mutasyonlu virüs karantinası

Sinop’ta 5 katlı bir apartman mutasyonlu korona virüsü nedeniyle mühürlenerek karantinaya alındı.

Türkiye’nin birçok ilinde görülmeye başlanan mutasyonlu korona virüsü Sinop’a da geldi. Sinop’ta ikinci mutasyonlu korona virüsü vakası Boyabat ilçesinde ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat Çamlıca Mahallesi'nde 5 katlı bir apartman mutasyonlu virüs sebebiyle mühürlenerek karantinaya alındı. İddiaya göre mutasyonlu korona virüsü İstanbul’dan gelen bir vaka ile apartmana taşındı. Apartmanda yaklaşık 10 kişinin yaşadığı öğrenildi.

Gündeme gelen ilk vaka ise 4 gün önce gerçekleşmişti. İstanbul’dan Sinop’a giden bir aile rahatsızlanınca Karabük’te korona virüsü testi olmuş, test sonucunda ailede mutasyonlu korona virüsü tespit edilmiş ve test sonucunun ardından aile Sinop’ta karantinaya alınmıştı.

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