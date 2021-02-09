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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilay Sinop’tan sigarayı bırakmaya davet

İHA

Yeşilay Sinop’tan sigarayı bırakmaya davet

Yeşilay Sinop Şube Başkanı Erkal Boz, “Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz” dedi.
Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde “Korona virüsü sigara içeni sever” mesajıyla herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyor. Sigara, solunum yolunu tahrip ederek korona virüsüne yakalanma riskini artırırken tedavi şansını da düşürüyor. Yeşilay, sigarayı bırakmanın pandemi döneminde daha da önem kazandığını vurguluyor.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü belirten Yeşilay Sinop Şube Başkanı Erkal Boz, “Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle korona virüsünün 1 yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan Sinoplu vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM) aracılığıyla her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

Yeşilay’dan sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek
Yeşilay, sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak bağımlılıkların önüne geçilmesi için yürüttüğü çalışmalarla mücadeleye devam ediyor. Korona virüsü döneminde “Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı” kampanyasını başlatan Yeşilay, hem sigarayı bırakmanın önemine değindi, hem de 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarını anlattı. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’ne dikkat çekmek sosyal medya üzerinde “Sigarayı bırak” adıyla maske filtresi hazırlayan Yeşilay, sosyal medyada #tamzamanı ve #sigarayıbırakmagünü ile de farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Sigara bırakmaya ihtiyaç duyanlar 444 79 75 veya 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ücretsiz psikolojik ve sosyal destek alabiliyor. İlk korona virüsü vakasının görülmesinden bu yana sigara bağımlılığı ile ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) yaklaşık 18 bini aşkın arama geldi.

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