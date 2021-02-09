15 yıldır ambalaj atıklarından çanta yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 yıldır ambalaj atıklarından çanta yapıyor

İHA

15 yıldır ambalaj atıklarından çanta yapıyor

Sinop’ta yaşayan 59 yaşındaki İrfan Yayla, 15 senedir beyaz eşya ve inşaat malzemelerinin paketlemesinde kullanılan şeritlerden pazar çantası yaparak satışa sunuyor.
Kapalı pazar yerinde açtığı tezgahta hem çanta ören hem de satışını yapan 3 çocuk babası İrfan Yayla, el örgüsü çantaların eskisi kadar rağbet görmediğini belirterek çantaları daha çok yaz sezonunda şehre gelen turistlerin tercih ettiğini söyledi.
Evinde eşi ve çocukların da kendisine çanta örmede yardım ettiğini söyleyen Yayla, "Ailece birlikte evde otururken çanta örüyoruz. 15 senedir bu işle uğraşıyorum. Çanta yapımında kullandığım tamamen atık malzeme. Ben bunun malzemesini İstanbul’dan temin ediyorum. Gerze’de üretiyorum dükkanım da var. Hem Gerze de hem de Sinop’ta Pazar yerinde satıyorum. Vatandaşlar daha önceleri çok rağbet gösteriyordu. Artık yavaş yavaş unutulmaya yüz tutuyor. Marketlerde poşet paralı olunca biraz olsun vatandaşlar çantalara yönelir diye düşündük ancak pek rağbet yok eskisi kadar satışlar güzel değil. Ancak yazın turistler gelince daha çok satış oluyor. Tatile gelen turistler ilginç buluyor. Özel isteğe göre de çanta yapıyorum. Fiyatlar çantanın boyutuna göre 20 TL ile 50 TL arasında değişiyor" dedi.
İşe ilk başladığı yıllarda pazar çantalarını hazır alarak satışa sunduğunu belirten Yayla, daha sonra çanta örmeyi öğrenerek bu işi meslek haline getirdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilay Sinop’tan sigarayı bırakmaya davet
YEREL HABERLER Yeşilay Sinop’tan sigarayı bırakmaya davet
Burası Norveç değil Sinop
YEREL HABERLER Burası Norveç değil Sinop
Sinop’ta 5 katlı apartmana mutasyonlu virüs karantinası
YEREL HABERLER Sinop’ta 5 katlı apartmana mutasyonlu virüs ...
Türkeli’de orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Türkeli’de orman yangını çıktı
Türkeli’de “İstiklal Marşı Yılı” yarışmaları
YEREL HABERLER Türkeli’de “İstiklal Marşı Yılı” yarışmaları
Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 696 kişiye 1 milyon 39 bin lira ceza
YEREL HABERLER Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 696 ...
Av yasağı bitti ama hamsi de bitti
YEREL HABERLER Av yasağı bitti ama hamsi de bitti
Balıkçının zorlu av mesaisi
YEREL HABERLER Balıkçının zorlu av mesaisi
Hamsi avcılığı kısıtlaması sona erdi, ekipler denetimlere başladı
YEREL HABERLER Hamsi avcılığı kısıtlaması sona erdi, ekipler ...