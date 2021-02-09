15 yıldır ambalaj atıklarından çanta yapıyor

Sinop’ta yaşayan 59 yaşındaki İrfan Yayla, 15 senedir beyaz eşya ve inşaat malzemelerinin paketlemesinde kullanılan şeritlerden pazar çantası yaparak satışa sunuyor.

Kapalı pazar yerinde açtığı tezgahta hem çanta ören hem de satışını yapan 3 çocuk babası İrfan Yayla, el örgüsü çantaların eskisi kadar rağbet görmediğini belirterek çantaları daha çok yaz sezonunda şehre gelen turistlerin tercih ettiğini söyledi.

Evinde eşi ve çocukların da kendisine çanta örmede yardım ettiğini söyleyen Yayla, "Ailece birlikte evde otururken çanta örüyoruz. 15 senedir bu işle uğraşıyorum. Çanta yapımında kullandığım tamamen atık malzeme. Ben bunun malzemesini İstanbul’dan temin ediyorum. Gerze’de üretiyorum dükkanım da var. Hem Gerze de hem de Sinop’ta Pazar yerinde satıyorum. Vatandaşlar daha önceleri çok rağbet gösteriyordu. Artık yavaş yavaş unutulmaya yüz tutuyor. Marketlerde poşet paralı olunca biraz olsun vatandaşlar çantalara yönelir diye düşündük ancak pek rağbet yok eskisi kadar satışlar güzel değil. Ancak yazın turistler gelince daha çok satış oluyor. Tatile gelen turistler ilginç buluyor. Özel isteğe göre de çanta yapıyorum. Fiyatlar çantanın boyutuna göre 20 TL ile 50 TL arasında değişiyor" dedi.

İşe ilk başladığı yıllarda pazar çantalarını hazır alarak satışa sunduğunu belirten Yayla, daha sonra çanta örmeyi öğrenerek bu işi meslek haline getirdiğini söyledi.

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