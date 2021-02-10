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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 'kaynana dili' gelir kapısı oldu

İHA

Sinop’ta 'kaynana dili' gelir kapısı oldu

Sinop’ta doğada kendiliğinden yetişen, kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan halk arasında kaynana dili olarak bilinen dikenli incir, vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlıyor. Dikenli incir reçel ve marmelada dönüştürülerek organik ürünler pazarında satışa sunuluyor.
Sinop'un Karakum mevkisinde bol miktarda yetişen bilimsel ismi ‘opuntia ficusindica’ olan yer incirinin, kaktüsgiller familyasında sınıflanan opuntia cinsinin tipik türü olduğu bildirildi. Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği yer incirinin dış dikenlerinin temizlenmesi sonrası rahatlıkla yenilebiliyor. Lezzet bakımından da farklı bir tada sahip olan türün, Frenk inciri, dikenli incir, kaynanadili adları da kullanılıyor. 510 santimetre uzunluğunda, kırmızı, sarı, turuncu renklerde kabuğu bulunan, etli bir meyve olan yer incirinin C vitamini yönünden zengin olduğu, bu nedenle vücut direncini artırma, güç ve zindelik verme özelliğinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca halk arasında ‘yer inciri’ olarak ta bilinen dikenli, sindirim sistemi rahatsızlıklarında ilaç etkisi gösterdiği belirtiliyor.
Sinop’ta yaşayan bazı vatandaşlar yoğun mesai harcayarak topladığı dikenli incirleri, ayıklama işleminin ardından kazanlarda kaynatılarak marmelada dönüştürdükten sonra organik ürünler pazarında satışa sunuyor. Dikenli incirleri toplayarak aile ekonomisine katkı sağlayan vatandaşlardan Uğur Yıldız, dikenli incirin toplamanı çok dikkat isteyen meşakkatli bir iş olduğunu belirterek incirin bu dikenli görüntüsünün altında tam bir şifa kaynağı yattığını söyledi.
Dikenli incirin Sinop’ta hak ettiği değeri görmediğini belirten Yıldız, “Olgunlaşan dikenli incirleri maşa ve bıçak yardımıyla topluyoruz. Sabah ezanından sonra güneş açarken ve akşam gün batımından sonra daha kolay toplanıyor çünkü dikenleri ölüyor. Güneş tepedeyken dikenleri bir anda dikiliyor ve uçmaya başlıyor ve daha çok vücuda giriyor. O yüzden sabah erken saatlerde ve akşamüzeri topluyoruz. Topladıktan sonra dikenlerini temizleyerek kaynatıyorum. Şeker katmadan marmeladını ve reçelini yapıyorum. Organik ürünler pazarında ve sosyal medyadan bunun satışını yapıyorum ve geri dönüşler hep olumlu yönde. Bu meyve şekeri ve kolesterolü düşürüyor, sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geliyor. Sağlık açısından birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor. Ben satışını yaptığım kişilerden hep olumlu yönde dönüş alıyorum. Bu bir çöl bitkisi. Bu bitkiyi dikerken can suyunu verdikten sonra bir daha su da istemiyor. Arsız bir meyve yayılıyor. 3 sene sonra da meyve vermeye başlıyor Sinop’ta bu meyve hak ettiği değeri görmüyor. Çünkü insanlar korkuyor toplaması gerçekten çok zahmetli bir iş pazarlaması çok fazla yapılamıyor. Ama değeri bilinirse yararlı olduğu kesinleşmiş şifa deposu bir meyve ve koruma altına bile alınabilir. Çok emek isteyen bir iş ve emeğimizin karşılığını tam olarak alamıyoruz. Tek isteğimiz dikenli incirin hak ettiği değeri görmesi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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