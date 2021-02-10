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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Türkeli Kaymakamı görevine başladı

İHA

Yeni Türkeli Kaymakamı görevine başladı

Sinop'un Türkeli İlçe Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Kaan Kini görevine başladı.
27 Kasım'dan bu yana Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik'in vekaleten görevlendirildiği Türkeli Kaymakamlığı'na yeni atanan Mehmet Kaan Kini, görevine başladı.
Kaymakam Mehmet Kaan Kini, 1994 yılında Yozgat'ta doğdu. İlköğrenimini Iğdır/Aralık, Konya/Karapınar ve Konya/Selçuklu’da yaptı. Selçuklu Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lise eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2019 yılında gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı’nı kazandı ve ardından da Karabük kaymakam adayı olarak mülkî idare amirliği mesleğine başladı. İl merkez stajını Karabük Valiliği’nde, mülkiye müfettişi refakatinde stajını Denizli’de, kaymakam refikliği stajını Edremit Kaymakamlığı’nda, mülkiye müfettişi refakatinde stajını Kastamonu’da, kaymakam refikliği stajını Emirdağ Kaymakamlığı’nda gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı’nın 02 Şubat 2021 tarihli bakanlık oluru ile son olarak Kaymakam Mehmet Kaan Kini Türkeli Kaymakamlığı’na atanarak görevine başladı.

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