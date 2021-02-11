Karaya vuran yunusu hayata döndürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaya vuran yunusu hayata döndürdü

İHA

Karaya vuran yunusu hayata döndürdü

Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vuran yunusu fark eden bir vatandaş, onu tekrar denize bırakarak hayatı döndürdü.
İlçeye bağlı Güzelkent köyü sahilinde olta balıkçılığı yapan Mehmet Ersoy, deniz kıyısına vurmuş ve çırpınmakta olan yunusu fark etti. Yunusun yanına giden Ersoy, örnek davranış sergileyerek onu tekrar denize bıraktı. Canlanan yunus bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak gözden kayboldu.
Mehmet Ersoy, yaptığı açıklamada, karaya vuran yunusun sırtında hafif yara aldığını gördüğünü ve bu yüzden yorgun kaldığını düşünerek tekrar denize bıraktığını ve yeniden canlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaza yaptı, telefonunu elinden bırakmadı
YEREL HABERLER Kaza yaptı, telefonunu elinden bırakmadı
Yeni Türkeli Kaymakamı görevine başladı
YEREL HABERLER Yeni Türkeli Kaymakamı görevine başladı
Sinop’ta 'kaynana dili' gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Sinop’ta 'kaynana dili' gelir kapısı oldu
15 yıldır ambalaj atıklarından çanta yapıyor
YEREL HABERLER 15 yıldır ambalaj atıklarından çanta yapıyor
Yeşilay Sinop’tan sigarayı bırakmaya davet
YEREL HABERLER Yeşilay Sinop’tan sigarayı bırakmaya davet
Burası Norveç değil Sinop
YEREL HABERLER Burası Norveç değil Sinop