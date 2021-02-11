Meteoroloji’den fırtına uyarısı

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– Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Orta Karadeniz’de yarın için fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “12 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İneboluOrdu arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (5075 km/sa), SinopBafra arasında 7 ila 9 (7590 km/sa) kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.

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