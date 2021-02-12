Fırtınadan kaçan gemiler Sinop’a sığındı

Karadeniz’de yaşanan fırtınadan kaçan gemiler Sinop’un doğal limanına demirleyerek burada beklemeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden dün yapılan uyarıda belirtildiği üzere bugün öğle saatlerinde itibaren rüzgar şiddetini artırdı. İneboluOrdu arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (5075 kilometre/saat), SinopBafra arasında 7 ila 9 (7590 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına öngörülüyordu.

Tahminlerin gerçekleşmesiyle birlikte yaşanan fırtına uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler ve balıkçı teknelerini zor durumda bıraktı. Fırtınadan kaçınmak isteyen gemiler oluşabilecek dev dalgalara karşın Sinop’un doğal limanında beklemeyi tercih etti. Balıkçı tekneleri de denize açılmadı.

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