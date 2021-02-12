Tescillenen kestane balı "SİNATE" markalaşacak

Sinop'un Türkeli ilçesinde, coğrafi işaret alan kestane balının markalaştırılması için yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türkeli'de bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Sinop Üniversitesi Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop kestane balının coğrafi işaret belgesi alma sürecini değerlendirdi. Üniversite tarafından önümüzdeki süreçte kestane balıyla ilgili yürütülecek çalışmalar hakkında bilgiler verilen toplantıda, Sinop kestane balının markalaştırılmasından sağlıklı pazar oluşturulmasına kadar birçok konu ele alındı. Sinop, Ayancık, Türkeli ve Erfelek isimlerinin kısaltılması (SİNATE) adıyla markalaşma süreci tamamlanan balın, yurt içi pazarına açılması için çalışma başlattıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, hedeflerinin Sinop’a özgü kestane balını korumak ve daha da geliştirmek olduğunu söyledi.

Rektör Dalgın, ayrıca önümüzdeki süreçte Sinop’a özgü arı türlerinin tespiti ve üretimi için de çalışmalar yürüteceklerini aktardı. Konuşmaların ardından arı yetiştiricilerinin talep ve beklentileri dinlendi.

Toplantıya, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Demirci, Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Tabak ve Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Güçlü, muhtarlar ve arıcılar katıldı.

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