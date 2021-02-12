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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’un önemli şahsiyetlerinin heykellerini yapıyorlar

İHA

Sinop’un önemli şahsiyetlerinin heykellerini yapıyorlar

Sinop´ta emekli resim öğretmeni Hamdi Bozkurt ve emekli makine mühendisi Ali Gündoğdu, çalıştıkları atölyede kentte daha önce yaşamış önemli şahsiyetlerin heykellerini yaparak bu kişileri gelecek kuşakların tanıması için emek veriyor.
Hamdi Bozkurt ve Ali Gündoğdu Her ikisi de Sinop aşığı iki emekli. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye´nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop´ta, Gündoğdu ve Bozkurt, yaptıkları heykel çalışmaları ile öne çıkıyor. Uzun yıllar özel resim öğretmenliği yapan Hamdi Bozkurt ile özel sektörde makine mühendisi olarak çalışan Ali Gündoğdu emeklilik günlerini sanatla geçiriyor. Daha önce heykel sanatı konusunda aldıkları eğitimler sayesinde birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran emekli heykeltıraşların eserleri beğeni topluyor. Emekli sanatçılar şu günlerde kentte yaşamış önemli kişilerin heykellerini yapma uğraşı içindeler. Emekli resim öğretmeni Hamdi Bozkurt, daha önce kentte yaşamış hayvanlara ve doğaya karşı duyduğu saygı ile ün yapan 'Tarzan Kemal' lakaplı kişinin heykeli üzerinde çalışıyor.
Ali Gündoğdu ise çalışmasında binlerce yıl önce Sinop ve çevresinde yaşadıkları ileri sürülen savaşçı Amazon kadınlarını ele almış.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hamdi Bozkurt; “Sinop’un yetiştirdiği ünlüler diyelim onlara. Sinop’a katkı sağlayan ünlülerin büstlerini yapıp hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Sinop aşığı, tabiat aşığı, çevre aşığı kişi. Benim gördüğüm kadarıyla, yaşamı süresince her hangi bir kötü davranışını görmedim. Fakat herkese ağaçları korumak, ağaç dikmek Çünkü adanın bir sürü ağaçlarını o dikmiştir. Köylülerden dinliyoruz, yakın köylere kadar gidip budamayanların budama yardımı yapması, çevreden atıkları toplaması. Onu atanları devamlı ikaz etmesi anlamında faal bir insandı. Bunu Ada’da dolandığı yürüyüş yolu var, zaten resimleri de var orda, belediye yerleştirmiş. Direklere. Elektrik direklerine.. O yol sağlıklı yürüyüş yolu. Tarzan Kemal Sağlıklı Yürüyüş Yolu diye orda uygun bir yere konabilir” dedi.
Ali Gündoğdu ise, “Bu gördüğünüz benim yaptığım büyük orta boy heykeldir. Bu Karadeniz’de yaşandığı söylenen özellikle merkezi de Sinop olan Amazon Savaşçı Kadınlarının bir temsili heykelidir. Hiçbir yerden kopya almadım. Hiçbir yerden taklit yapmadan tamamen kendi hayalimden yaratığım bir heykeldir bu. O anlamıyla da beni çok mutlu ediyor. Ben olabildiği kadar bütün eserlerimde yapmaya çalıştığım bütün eserlerimde özgün olmasına gayret ederim. Sinop’a ait olmasına özen gösteririm. Çünkü her il ancak kendisinin ciddi bir şekilde kalıcı bir şekilde yerel sanatçılarıyla yerel kaynaklarıyla tanıtırsa daha anlamlı olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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