Türkeli’de şiddetli fırtına

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan fırtına, çardakları devirdi.

Gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle ilçenin Metin Bostancıoğlu Caddesi'ndeki Yaşam Vadisi’nde bulunan çardaklar ve tabelalar devrildi. Fırtına ayrıca bazı evlerin çatılarında zarara neden oldu. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, balıkçı tekneleri Türkeli ve Helaldı Limanı'na sığındı.

Belediye ekipleri, zarar gören çardakları tamir etmek üzere yıkıldığı yerden alarak Belediye atölyesine taşıdı.

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