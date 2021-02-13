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Sinoplu boksör dünya şampiyonası için milli takım seçmelerine çağrıldı

İHA

Sinoplu boksör dünya şampiyonası için milli takım seçmelerine çağrıldı

Sinoplu sporcu Rabia Özyürek, Genç Kadınlar Boks Milli Takım seçmelerine çağrıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına 2020 yılında Nevşehir'de gerçekleştirilen Boks Türkiye Şampiyonası’na katılarak Türkiye üçüncüsü olan Rabia Özyürek, sergilediği başarısından ötürü 2325 Şubat 2021 tarihlerinde Kastamonu'da düzenlenecek olan Genç Kadınlar Boks Milli Takım seçmelerine davet edildi.
Kastamonu'da düzenlenecek olan Milli Takım seçmelerinde Sinoplu sporcu başarılı olursa 1024 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilecek Genç Erkekler/Kadınlar Boks Dünya Şampiyonası eleme maçlarına katılmaya hak kazanacak.
İl Müdürlüğü başarılı sporcuya, “Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de ringlerde boy gösteren başarılı sporcumuz Rabia Özyürek ve antrenörü Özcan Maya'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” sözleriyle desteğini iletti.

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