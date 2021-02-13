12 bin lira değer biçilen düve mezbahadan firar etti Mezbahadan kaçan düvenin bulunması için sosyal medyadan yardım istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 bin lira değer biçilen düve mezbahadan firar etti Mezbahadan kaçan düvenin bulunması için sosyal medyadan yardım istedi

İHA

12 bin lira değer biçilen düve mezbahadan firar etti Mezbahadan kaçan düvenin bulunması için sosyal medyadan yardım istedi

Sinop’ta kesimi yapılacakken mezbahadan kaçan düve 4 gündür aranıyor. Hayvan sahibi, düvenin bulunması için sosyal medya üzerinden düvenin fotoğrafını paylaşarak yardım istedi.
Olay, dört gün önce Mertoğlu köyünde bulunan Sinop Belediyesi Mezbahası’nda meydana geldi. Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan Adem Genç, Sinop’ta bir kasapla anlaşarak yaklaşık 560 kilo gelen montofon cinsi düveyi kesim için belediye mezbahasına getirdi. Hayvanını mezbaha görevlilerine teslim eden Genç, kesim için ayrılan alanda beklemeye başladı. Bu sırada kesilmeyi bekleyen düve, bir anda mezbaha görevlilerin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvanın sahibi ve mezbaha görevlileri kaçan düveyi yakalamak için peşine düştü ancak başarılı olamadı.
Hayvan sahibi Adem Genç, dört gün boyunca her gün Bafra’dan Sinop’a gelerek yaklaşık 12 bin TL değer biçilen kayıp düvesini kendi imkanlarıyla aramaya devam etti. Genç, tek tek mahalle muhtarlarına ulaşarak köylüleri kayıp düve konusunda bilgilendirdi. Sosyal medya hesaplarından düvenin fotoğrafını paylaşarak kayıp olduğunu ve görenlerin kendisine ulaşmalarını istedi.
Hukuksal yollarla mücadelesini sürdüreceğini söyleyen Genç, “Ben sevkle beraber hayvanımı buraya getirdim, mezbahaya teslim ettim. Ben içerde hayvanımın kesimini bekliyordum. Hayvan padoktan normal kesimhaneye gelirken bir anda kaçmış. Biri içeri girerek mezbahadan bir düvenin kaçtığını söyledi. Hemen çıktım dışarı, ‘yukarı yola doğru kaçtı’ dediler. Bir sefer yola doğru koşarken gördüm ama yakalayamadık. Güvenlik kameralarından baktık, kapı açık unutulduğu için rahatlıkla çıkmış. Burada bu kapıları kim açık bıraktı sorumlu kimse benim zararımı karşılayacaklar. Burası resmi bir mezbaha ama bir güvenliği yok. Hayvanım kayboldu ama karşımda alacak bir muhatap yok. Dört gündür Bafra’dan buraya gelerek hayvan arıyorum, köy köy muhtarlara ulaşarak derdimi anlatıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’a gidenlerin yemeden dönmediği "Boyabat ezmesi" çikolatayla buluştu
YEREL HABERLER Sinop’a gidenlerin yemeden dönmediği "Boyabat ezmesi" ...
12 yaşındaki Cemre yazar olma yolunda
YEREL HABERLER 12 yaşındaki Cemre yazar olma yolunda
Sinoplu boksör dünya şampiyonası için milli takım seçmelerine çağrıldı
YEREL HABERLER Sinoplu boksör dünya şampiyonası için milli takım ...
Türkeli’de şiddetli fırtına
YEREL HABERLER Türkeli’de şiddetli fırtına
Sinop’un önemli şahsiyetlerinin heykellerini yapıyorlar
YEREL HABERLER Sinop’un önemli şahsiyetlerinin heykellerini ...
Tescillenen kestane balı "SİNATE" markalaşacak
YEREL HABERLER Tescillenen kestane balı "SİNATE" markalaşacak
Sinop’ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Sinop’ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Sinop’ta meyve ağaçları kış ortasında çiçek açtı
YEREL HABERLER Sinop’ta meyve ağaçları kış ortasında çiçek açtı
Fırtınadan kaçan gemiler Sinop’a sığındı
YEREL HABERLER Fırtınadan kaçan gemiler Sinop’a sığındı
Meteoroloji’den fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji’den fırtına uyarısı
Sinop’ta baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Sinop’ta baca yangını korkuttu
Sinop’ta 95 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Sinop’ta 95 araç trafikten men edildi
Sinop’ta pazarda fiyatlar yüksek, işler durgun
YEREL HABERLER Sinop’ta pazarda fiyatlar yüksek, işler durgun
Sinop’ta simit ve poğaçaya semtine göre fiyat
YEREL HABERLER Sinop’ta simit ve poğaçaya semtine göre fiyat
Kıyıya vuran yunusu kurtardı (2)
YEREL HABERLER Kıyıya vuran yunusu kurtardı (2)
Sinop’ta ikinci doz aşı uygulamaları başladı
YEREL HABERLER Sinop’ta ikinci doz aşı uygulamaları başladı
Burası da Brezilya’nın Sinop’u
YEREL HABERLER Burası da Brezilya’nın Sinop’u
Kıyıya vuran yunusu kurtardı
YEREL HABERLER Kıyıya vuran yunusu kurtardı
Sinop’ta aşkın simgesi “kırmızı ve kalp" çikolataya dönüştü
YEREL HABERLER Sinop’ta aşkın simgesi “kırmızı ve kalp" çikolataya ...
Karaya vuran yunusu hayata döndürdü
YEREL HABERLER Karaya vuran yunusu hayata döndürdü