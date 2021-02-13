Sinop Valiliği uyardı: Kar yarım metreyi bulabilir

Sinop Valiliği, yarından itibaren yarım metreyi bulabilecek yoğun kar yağışına karşın vatandaşa uyarıda bulundu.
Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölge genelinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15 Şubat) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (2050 cm) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.