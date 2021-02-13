Türkeli’de uçurumda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan büyükbaş hayvan, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gaziler köyü Göller mevkisinde, büyükbaş hayvanın mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen yoğun gayretleri sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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