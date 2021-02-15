Sinop Valiliği’nden okullara kar tatili

– Bazı sınıflar için yarın başlayacak olan yüz yüze eğitim beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop Valiliği tarafından bir gün ileri alındı.

Yapılan açıklamada, “Meteorolojik uyarılara göre; beklenen yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanmalardan kaynaklı, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde resmiözel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime 15 Şubat Pazartesi 1 (bir) gün ara verilmiş olup, eğitime uzaktan eğitim ile devam edilecektir” denildi.

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