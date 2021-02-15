Sinop'ta okullar 2 gün daha tatil

– Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün başlayamayan yüz yüze eğitim iki gün daha ileri alındı.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteorolojik uyarılara göre; Beklenen yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanmalardan kaynaklı, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2021/18 sayılı kararına istinaden, ilimiz genelinde resmiözel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime 16 Şubat Salı günü ve 17 Şubat Çarşamba günü 2 (iki) gün ara verilmiş olup, eğitime uzaktan eğitim ile devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.