Türkeli’de araç yangını

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, park halindeki araçta meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gemiyanı Mahallesi Ahmet Yıldırım Sokak'ta akşam saatlerinde park halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında otomobil maddi hasar gördü.

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