Sinop'ta ulaşım felç Köylerin yüzde 64’üne ulaşım sağlanamıyor

– Sinop’ta etkili olan kar yağışı ile mevcut 466 köyün 300’ün de yollar kapandı. Sinop’ta köylerin yüzde 64’üne ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı nedeniyle il genelinde 300 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Sinop İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre, Sinop merkezde 11, Ayancık ilçesinde 61, Boyabat'ta 44, Dikmen'de 28, Erfelek'te 32, Gerze'de 35, Saraydüzü'nde 18, Durağan 38 ve Türkeli ilçesinde de 33 köyle ulaşım tamamen kapandı.

Ekipler yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

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