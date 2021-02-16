Sinop’ta kar güzelliği havadan görüntülendi

Sinop’ta etkili olan kar yağışı sonrasında şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz gelinliğini giyen Sinop havadan görüntülendi.

Sinop’ta dün sabah başlayan kar yağışının ardından gece saatlerinde kar şehir merkeziyle de buluştu. Kar yağışı özellikle kırsal kesim ve yüksek yerlerde daha etkili oldu. Şehir merkezinde ise kar daha çok ağaç dalları ve evlerin çatılarında birikti. Beyaz gelinliğini giyen Sinop yarımadası bu haliyle farklı bir güzellik sergiledi. Havadan görüntülenen şehir bembeyaz görüntüsüyle büyüledi.

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