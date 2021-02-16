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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasta için seferber oldular

İHA

Hasta için seferber oldular

Sinop’ta 70 yaşındaki akciğer hastası vatandaş için 112 sağlık ekipleri ve İl Özel İdare ekipleri seferber oldu.
Kozcuğaz köyünde rahatsızlanan hasta için ekiplerden yardım istendi. Ancak kar nedeniyle yolun kapalı olmasından ambulans köye ulaşamadı. İl Özel İdaresi ekipleri yolu önde, ambulans arkada hastaya güçlükle ulaşabildi. Sedyeye alınan hasta ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü.

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