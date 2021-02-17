Dikmen'i kar vurdu: Kar 1 metreyi aştı, çatılar çöktü

Sinop'un Dikmen ilçesinde 1 metreyi aşan kar nedeniyle festival alanı, pazar yeri ve bazı iş yerlerinin çatısı çöktü.

Yoğun kar yağışının devam ettiği Dikmen’de ulaşım ve iletişim problemlerinin yaşanması kaçınılmaz oldu. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 1, köylerde yer yer 1 buçuk metreyi bulduğunu ifade eden yetkililer, yolların açılması noktasında çok büyük çaba sarf edildiğini belirttiler. İlçe merkezi ile köylerinde elektrik ve iletişim problemlerinin devam ettiğini belirten yetkililer, yoğun kar yağışının aralıksız devam ettiğini, ilçe merkezinde kar kalınlığının çatılarda göçmeye neden olduğu kaydedildi.

Göreve yeni başlayan Sinop Dikmen Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı Adnan Acar, İlçe Emniyet Amiri Komiser Erhan Aktaş ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Arif Bıyıklı ile ilçede yaşanan problemlerin çözümü noktasında kriz masası kurdu. Ulaşım, sağlık ve elektrik kesintisi sorunlarının çözülmesi için el birliği ile çalışıldığını söyleyen Kaymakam Mahir, “İlçe merkezimizde yollarımız ile ilgili sorunumuz yok fakat elektrik ve iletişimle ilgili sorunlarımız devam ediyor. İlçe ve köylerimizde elektrik ve iletişim problemleri için seferber olduk. YEDAŞ ve telekominikasyonda yaşanan sorunların aşılması noktasında kurum çalışanlarına yardımcı olunması için kepçe ve greyderler desteği sunduk. Yine aynı şekilde yolların kapalı olması nedeniyle köylerine gidemeyip ilçe merkezinde mahsur kalan vatandaşlarımızı da kaymakamlığımızın desteği ile öğretmenevlerinde misafir ediyoruz" dedi.

Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar ise yağan yoğun kar yağışı neticesinde güreş ve festival alanının ve bazı iş yerlerinin çatısının çökerek yerle bir olduğunu, pazar yeri çatısının da zarara uğradığını dile getirdi.

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