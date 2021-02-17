Yoğun kar yağışı 112 ekiplerini yıldırmadı

Sinop 112 Acil Sağlık Hizmetleri yoğun kar yağışına rağmen tüm hastalara ulaşmaya devam ediyor.

Sinop genelinde yaklaşık 3 gündür devam eden yoğun kar yağışının ardından merkez ve kırsal bölgelerdeki vatandaşların yardımına koşan 112 ekipleri acil sağlık hizmetlerini zor şartlar altında kararlı bir şekilde sürdürüyor. Ekipler kapanan köy yollarında vatandaşlara ulaşmak için sağlık hizmetleri envanterde yer alan paletli ve 4x4 ambulanslarla acil vakalara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Sağlık teşkilatımızın olmazsa olmazı olan ve gerektiğinde en zor şartlarda dahi vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti vermeye çalışan 112 ekiplerimiz Sinop ve tüm ilçelerimizde aralıksız olarak mücadele vermeye devam ediyor. Zorlu kış şartlarında dahi 112 Acil Çağrı Merkezimize düşen her türlü acil vaka 112 Komuta Merkezi tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yardımına koşmak için büyük bir özveri ile mücadele veriyor” dedi.

Sağlık teşkilatına teşekkür eden Reyhanlıoğlu, “Umudun bittiği yerde umut olarak; yağmur, çamur, kar, kış, gece, gündüz demeden 112 Acil Sağlık Hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kendini can kurtarmaya adamış sağlık teşkilatımızın kahramanlarıyla gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

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