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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardan semazen, at ve jokey yaptı

İHA

Kardan semazen, at ve jokey yaptı

Sinop'un Türkeli ilçesinde kar yağışını fırsata çeviren bir esnaf, kardan semazen, at ve jokey yaptı.
İlçede 15 Şubat’tan itibaren etkili olan kar yağışını fırsata çeviren ilçe esnafı Murat Çelik, arkadaşlarının da yardımıyla her gün farklı figürler ortaya çıkararak, ilk olarak kardan semazen, ikinci gün ise kardan at ve jokey yaptı.
Çelik, "Arkadaşlarla birlikte aklımıza ilk kardan semazen yapmak geldi. Sonrasında kardan at ve jokey yaptık. Yoldan geçen vatandaşların da oldukça dikkatini çekti. Selfie çekilen oldu. Buraya yılda 12 kez ancak kar olur. Biz de karın böyle tadını çıkarıyoruz" dedi.

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