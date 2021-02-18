Diyaliz hastası vatandaş için seferber oldular

13 şehidin katili işte o alçak!

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Sinop'un Türkeli ilçesinde evde mahsur kalan yaşlı hasta, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Karabey Köyü Palamar Mahallesi'nde mahsur kalan diyaliz hastası 64 yaşındaki Nazmiye Özmen için Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

Yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığı olan Karabey köyü Palamar Mahallesi'ne ulaşan Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 saatlik uğraş sonucu diyaliz hastası Nazmiye Özmen'i evinden alarak, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Nazmiye Özmen, hastaneye ulaştıran Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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