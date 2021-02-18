Ekipler bu kez şehit annesi için seferber oldu

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13 şehidin katili işte o alçak!

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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Işıklı köyünde ikamet eden 85 yaşındaki şehit annesi için belediye ekipleri seferber oldu.

Kıbrıs şehidi Sebahattin Erdoğdu’nun annesi 85 yaşındaki Hatice Yalçın, sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle Türkeli Belediyesi’nden yardım istenilmesi üzere Işıklı Köyü Aşağı Mahallesi'nde ikamet eden şehit annesi Hatice Yalçın traktör yardımıyla evden alınarak, Işıklı köyü Sahilkent mevkisine gelen ambulansa getirildi.

Ambulansla kalp yetmezliği teşhisi ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yalçın’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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