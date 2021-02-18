Belediyeden patates ve soğan dağıtımı

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Sinop Belediyesi tarafından kentte ihtiyaç sahibi ailelere patates ve soğan dağıtımı gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanlığımızca belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere, temel gıda ürünlerinden olan patates ve soğan dağıtımı gerçekleşti" denildi.

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