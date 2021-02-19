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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç girişimci Sinop’a yeni bir sektör getirdi

İHA

Genç girişimci Sinop’a yeni bir sektör getirdi

Sinop’ta 22 yaşındaki genç girişimci devlet kurumlarının hakim olduğu evde bakım sektörüne açtığı firma ile giriş yaptı. Evde bakım sektörünü Sinop’a getiren Hemşire Eda Nur Öztürk’ün hedefleri büyük.
Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip olan Sinop’ta evde bakım sektörüne olan ihtiyacı gören 22 yaşındaki genç girişimci Eda Nur Öztürk bu alanda Ankara’da yaptığı işini memleketine taşıdı. Boyabat'ın ilk Özel Uzman Hemşiresi olan Öztürk sahibi olduğu firma ile il genelinde evde bakım, refakat ve temizlik hizmeti vermek üzere kolları sıvadı. Yaşlı bakımı anlamında Sinop’un özel sektörde olan boşluğunu değerlendiren genç girişimci, ilk başta özel bir huzurevi açmayı amaçladı. Finansör bulamayınca ise küçük adımlarla hayallerine yürümek üzere evde bakım sektöründe bir firmayı hayata geçirdi.
Mesleğin hem okullu hem de alaylısı olan Öztürk asıl hayalinin Sinop'ta bir huzurevi açmak olduğunu buradan elde edeceği kaynakla da başta çocuk ve kadınlar olmak üzere şiddet gören bireylere sahip çıkmak istediğini söyledi. Öztürk şu anda 10’a yakın bakıcı ve hemşire ve 5 temizlik personeli ile çalışıyor.

Ankara’da başladı memleketine taşıdı
Kendini tanıtmakla söze başlayan genç girişimci Öztürk, "Aslen Sinop Boyabatlıyım. 22 yaşındayım. Boyabat Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde lise 3'e kadar hemşirelik bölümü okudum. Lise 4'te Ankara Halide Edip Sağlık Meslek Lisesi’nde okudum ve okul birinciliği ile mezun oldum. Sonrasında 2 senenin üzerinde huzurevinde çalıştım. Bu sırada yaşlı yakınlarım beni dışarıya tavsiye ediyorlardı. Ben de hiç durmadan yaşlı bakımı, hemşirelik hizmetleri, refakat hizmetleri için evlere veya hastaneye gidiyordum. Böyle tavsiyeler devam edince artık bir danışmanlık firması kurayım diye düşündüm. Bunun üzerine Ankara'da hemşire, bakıcı ve temizlik personeli yönlendirme işine başladım. Ardından ise memleketime dönmeye ve burada devam etmeye karar verdim. Neden derseniz Sinop’ta ne bir özel hastane var ne de buna dair bir yer bulunuyor ve biliyorsunuz ki en yaşlı nüfusa sahip şehir de Sinop. Ben de yaşlılara çok önem veririm. Bunlar kararımda etkili oldu” dedi.

Hedefine ilk adımı attı
Bunun hedeflerinin ilk adımı olduğunu belirten Eda Nur Öztürk, “Aslında hedefim bir huzurevi açmaktı. Ama tabii ki maddi gücüm yetmediği için bu gerçekleşmedi. 3 senedir bir finansör arıyordum ama finansörü de bulamadım. Bunun üzerine ben küçükten başlayayım. Sinop’ta evde bakım, hastane refakat ve temizlik hizmetleri sunan bir firmayla başladım. Allah nasip ederse ilerlemeyi düşünüyorum. Finansör bulabilirsem eğer bir huzurevi açmayı düşünüyorum ve oradan gelen ücret ile bende bir kültür merkezi yapıp Türkiye genelindeki evsiz çocukları, şiddet gören kadınları, erkekleri bir araya getirerek el becerilerini geliştirerek eğitimler vererek meslek sahibi yapmak istiyorum. Ama normal eğitimlerden değil. Mesela bir ressam çağırarak, bir piyanist çağırarak hepsinin el becerilerini tadarak yapacağımız bir eğitim olacak. Artık kendi hayatımdan fedakarlık verdim. Sadece Türkiye genelindeki çocukları düşünüyorum açıkçası. İnşallah da yapabilirim. Tabi bunun için gerçekten destek bekliyorum” diye konuştu.

Genç olduğu için inanmadılar
Yaşından ötürü destek istediği insanlardan karşılık bulamadığını belirten Öztürk, “Ben bu işe 19 yaşında başladım. Açıkçası yaşlılara gerçekten çok düşkün olan bir insanım. Benim için yaşlılar ve çocuklar gerçekten damar noktası. Her ne olursa olsun onlar benim için çok kıymetliler. Ben onlara o kadar çok değer veriyorum ki aşırı derecede. O yaşta ben bu işe başladığımda bir baktılar dediler ‘sen mi ya’. Ben yardım için aramadığım yer kalmadı.3 senedir çabalıyorum. Hala finansör arıyorum Yaşım genç olduğu için açıkçası kimse bana inanmadı. ‘Sen beceremezsin sen yapamazsın’ türü eleştiriler aldım. Allah’a şükür birçok insandan daha iyi yaptığıma inanıyorum. İnsan işini sevdiği sürece her şeyi yapar” ifadelerini kullandı.

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