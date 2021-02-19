Sinop açıklarındaki hortum kamerada

13 şehidin katili işte o alçak!

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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta, Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.

Kentte sabah saatlerinde sağanak geçişleri yaşandı. Etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu. Sahilden yaklaşık 3 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2021-02-19 11:48:00



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