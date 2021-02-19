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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop İl Özel İdaresi ağır kış günlerinde hayvan dostları unutmadı

İHA

Sinop İl Özel İdaresi ekiplerince kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sokak hayvanları, kuşlar ve yaban hayvanlar için mama ve yem dağıtımında bulunuldu.

Sinop İl Özel İdaresi ağır kış günlerinde hayvan dostları unutmadı

Sinop İl Özel İdaresi ekiplerince kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sokak hayvanları, kuşlar ve yaban hayvanlar için mama ve yem dağıtımında bulunuldu.
Ağır kış şartları ve Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sokak hayvanları, kuşlar ve yaban hayvanlar için belirli alanlara mama ve yem takviyesinde bulunuldu.
Konu ile ilgili açıklama yapan İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “Kar bereketinin ilimizi etkisi altına aldığı bugünlerde Özel İdaremiz yol açma çalışmalarımız haricinde hayvan dostlarımızı da unutmadı. Özel İdaremizin ekipleri tarafından ağır kış şartları ve Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sokak hayvanları, kuşlar ve yaban hayvanları için belirli alanlara mama ve yem takviyesinde bulunduk. Özel İdare olarak kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde, hayvan dostlarımıza mama ve yem desteğini sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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