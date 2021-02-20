Kalp hastası kadın için seferber oldular

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13 şehidin katili işte o alçak!

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Sinop´un Ayancık ilçesine bağlı Uzunçam Köyünde yaşayan kalp hastası kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye giden 112 sağlık ekipleri yolda kaldı.1 metreyi bulan karlı yolun açılması için Ayancık ilçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Ekipler 1.5 saatlik çalışmanın ardından hastaya ulaşabildi. Ambulansta yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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