Kalp hastası kadın için seferber oldular

Sinop´un Ayancık ilçesine bağlı Uzunçam Köyünde yaşayan kalp hastası kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye giden 112 sağlık ekipleri yolda kaldı.1 metreyi bulan karlı yolun açılması için Ayancık ilçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Ekipler 1.5 saatlik çalışmanın ardından hastaya ulaşabildi. Ambulansta yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.