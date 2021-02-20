Yaralı martı Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, avcıların tüfek atarak yaraladığı martı koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nde avcıların tüfek attığı martı, kanatlarından yaralandı. Köy sakinlerinden Hasan Kılıç tarafından koruma altına alınan martı, Sinop Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi.

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