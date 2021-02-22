Türkeli - Ayancık yol yapım çalışmaları başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Türkeli ve Ayancık ilçelerini ziyaret ederek müjdesini verdiği TürkeliAyancık yol yapım çalışmaları başlıyor.
İhaleyi alan yüklenici firmanın yönetim kadrosu ile araçlarının bir kısmı, çalışmaların başlayacağı Türkeli sahil yoluna geldi. Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin de yüklenici firmanın yönetim kadrosu ile görüşerek, yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Şahin, yakın zamanda yapımına başlanacak yol çalışmalarının ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Çalışmalar kapsamında, Türkeli sahilinde yapılacak yol inşaatı ile birlikte Çatalzeytin ile Güzelkent arasında ve Türkeli ile Ayancık arası Büyükdüz varyantında yarım kalan yol yapım çalışmalarının tamamlanacağı bildirildi.
1520 gün içerisinde yol şantiyesinin kurulacağı, 150 personel ve 30 kamyonun yol inşaatında işbaşı yapacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.