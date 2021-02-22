Sinop´ta çalıntı ve change oto operasyonu: 3 gözaltı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta farklı illerden çalınan araçları kente getirip parçalayarak, satışa sundukları ve oto değiştirme işlemine tabi tuttukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındıSinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takiplerin ardından farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 ekip ve 32 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, farklı illerden çalınan araçları kente getirip parçalayarak, satışa sundukları ve oto değiştirme işlemine tabi tuttukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde, bu adreslerde 7 kısmen parçalanmış hacizli-yakalamalı araç, 16 şasesi işlem görmek suretiyle kapatılmış araç, 3 şase ve motor kısımlarının değiştirme (change) olduğu değerlendirilen araç, 25 motor beyni, 1 çalıntı kaydı bulunan araç ruhsatı, çok sayıda farklı marka ve model araçlara ait parçalar, ruhsatlar ve plakalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-02-22 17:24:16
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