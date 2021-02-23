Sinop’ta vaka sayısı arttı

– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı korona virüs vaka sayısına göre geçtiğimiz hafta 172 vaka görülen Sinop’ta vaka sayısı 181’e yükseldi.

Bakan Koca’nın 814 Şubat tarihleri arasında açıkladığı verilerde vaka sayılarının yüz binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop, 1521 Şubat verilerinde yüz binde 83,62 olarak görüldü. Bu rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında 172 olan vaka sayısının 181'e yükseldiği gözlendi.

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