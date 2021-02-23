Okullarına kavuşan çocuklar ralli yaptı

Sinop’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 hafta sonra başlayan çocuklar ağaçtan yapılan arabalarla ralli yaptı.

Sinop Taşmanlı Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulu'nda yüz yüze eğitim başladı. Okullarına kavuşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Okul yönetimi onlar için sürprizler hazırladı, yarışmalar düzenledi. Salgın nedeniyle uzun bir aradan sonra okullarına kavuşan öğrenciler oyunlar oynayıp, şarkılar söyledi. Ağaçtan yapılan arabalarla düzenlenen Ralli yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bugün yeniden çocuklarımızla bir aradayız. Tabi ben onlara da söyledim. Onlar olmadan bu okulların, bu koridorların bu sınıfların çok bir anlam ifade etmediğini yaşayarak öğrendiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Okullar, bahçeler, koridorlar onlarla çiçek açıyor. Onların güzel sesleriyle koridorlarımız hayat buluyor. Sınıflarımız hayat buluyor. Gerçekten özlemiştik birbirimizi” dedi.

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