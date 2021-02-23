Sinop’ta bir mahalle karantinaya alındı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir mahalle, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Oğlakçılar köyü Okçu Mahallesi'nde bazı vatandaşların Covid19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallede karantina uygulamasının başlatıldığı belirtilen açıklamada, mahalleye giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.

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