Sinop Valisi Karaömeroğlu korona aşısının ilk dozunu yaptırdı

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Aşı takvimine göre sırası gelen Sayın Valimiz Erol Karaömeroğlu, Covid19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Sağlık için, hepimiz için aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.