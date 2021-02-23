Sinop’ta tekne denetimde 39 bin TL ceza

– Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan tekne denetiminde 4 tekneye toplamda 39 bin 276 TL ceza kesildi.

Müdürlükten konu hakkında yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüz Kuzey Yıldızı kontrol teknesi ile yapılan denetimlerde 3 tekneye Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) tebliğine aykırı faaliyetten 38 bin 185 TL ve 1 tekneye ise ruhsat tezkeresini yenilemediğinden 1091 TL toplam 39 bin 276 TL ceza uygulanmıştır” denildi.

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