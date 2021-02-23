Sinop’ta tekne denetimde 39 bin TL ceza

– Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan tekne denetiminde 4 tekneye toplamda 39 bin 276 TL ceza kesildi.
Müdürlükten konu hakkında yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüz Kuzey Yıldızı kontrol teknesi ile yapılan denetimlerde 3 tekneye Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) tebliğine aykırı faaliyetten 38 bin 185 TL ve 1 tekneye ise ruhsat tezkeresini yenilemediğinden 1091 TL toplam 39 bin 276 TL ceza uygulanmıştır” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.