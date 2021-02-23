Zorlu kış şartlarında yaban hayatı unutulmadı

Sinop'ta olumsuz kış şartlarında yaban hayvanları aç kalmasın diye yemleme çalışması yapılıyor.
Sinop'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri kış şartlarının ağır geçtiği bölgedeki hayvanları elleriyle besliyor. İklim şartlarının sertleştiği ve yoğun kar yağışının görüldüğü ocak ve şubat aylarında Ayancık ilçesi Akgöl mevkii ile Boyabat ilçesi Bürnük mevkiine ekipler yaban hayvanları için yem ve yiyecek bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.