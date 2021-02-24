Sinop’ta yol çöktü, su borusu patladı

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Sinop’ta yol çökmesi sonucu Karakum hattını besleyen su şebeke hattı patladı. Su borusundan çıkan sular yolda gölet oluştururken, dört saatlik çalışma sonrası su boruları yenilendi.

Edinilen bilgiye göre, Karakum yolu üzerinde doğalgaz hattının geçtiği yerde yol çökmesi sonucu 225’lik Karakum tarafını besleyen şebeke hattı patladı. İhbar üzerine bölgeye Sinop Belediyesi zabıta ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yolu trafiğe kapatırken, ekipler suyun patladığı ve çökmenin meydana geldiği alanda çalışma başlattı. Su borusundan çıkan sular yolda gölet oluştururken, dört saatlik çalışma sonrası su boruları yenilendi.

Konuyla ilgili Sinop Belediyesi yetkilileri yaptığı açıklamada, ”Karakum yolu üzerinde sabaha karşı doğal gaz hattının geçtiği yerde yol çökmesi sonucu 225'lik Karakum tarafını besleyen şebeke hattı patladı. Belediye ekipleri sabah 06.00 sıralarında çalışmaya başladı. Çalışma yapılabilmesi için Ada mevkisinde bulunan su deposunun suyu kesildi. Bu nedenle bazı bölgelerde su kesintisi oldu. Ekiplerin 4 saatlik çalışması neticesinde tamirat tamamlanıp hatta su verildi” dedi.

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