Erken çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

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Sinop’un Ayancık ilçesinde erik ağaçları erken çiçek açtı.

Kış mevsiminde güneşli ve sıcak havanın etkisi ile çiçek açan meyve ağaçları hava durumunun tersine dönmesi sonucu kar altında kaldı. Çiftçiler çiçek açan ağaçların zarar görmesinden endişe ediyor.

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