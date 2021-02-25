Sinop’ta şap aşılaması başladı

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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkbahar dönemi şap aşılamasının başladığı duyuruldu.

Müdürlükten yapılan duyuruda, “Bakanlığımızca ülke genelinde uygulamaya konulan 'Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Çalışmaları' kapsamında; ilimiz genelinde 2021 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası il ve ilçe müdürlüklerimizce başlatılmıştır” denildi.

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