Sinop’ta motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

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Sinop'ta motosikletin çarptığı bir yaya yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Uğur Mumcu Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. yönetimindeki motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan M.B. adlı kadına çarptı. Çarpma sonucu yaralanan kadın, 112 ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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