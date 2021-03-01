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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta tarihi buluntular takılara işlendi

İHA

Sinop’ta tarihi buluntular takılara işlendi

– Sinop’un tarihi güzellikleri sanatın da ilham kaynağı oluyor. Kazılarda ortaya çıkan mozaikler özgün tasarımlarla takılara işlenerek şehrin tanıtımı ve kültür aktarımı gerçekleştiriyor.
Uzun bir tarihi geçmişi bulunan Sinop sahip olduğu kültür hazinesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kentte yürütülen kazı çalışmaları şehrin geçmişine ışık tutarken geleceğine de yön veriyor. Geçmişten gelenle günümüzün bütünleşmesi geleceğe aktarılacak özgün ürünler meydana getiriyor.
Bunlardan bir tanesi ise tasarımcı Özgül Köksal’ın elinde hayat buldu. Tarihi Balatlar Yapı Topluluğu’nda yürütülen kazılar onun ilham kaynağı oldu. Buradan çıkartılan mozaiklerden esinlenen tasarımcı tarihin izlerini takılarına işlemeye başladı. Mozaiklerde bulunan figür ve sembolleri sanat ve sanat tarihi ile bütünleştiren Köksal, her birinin hikayesi bulunan el emeği takılar çalışıyor. Bunlarla meydana getirdiği koleksiyonsa hem kentin tanıtımına katkı sunuyor hem de tasarımlarıyla geleceğe ışık tutuyor. Tasarımlar bu yönüyle sadece göze hitap etmiyor, aynı zamanda kültür aktarımı da gerçekleştiriyor.
Tasarımcı Özgül Köksal (42), “Sinop’ta gerçekleştirilen bir kazı çalışması var. Bu kazı çalışması Balatlar Yapı Topluluğu’nda gerçekleştiriliyor. 5 ve 6. yüzyıla denk gelen mozaik panolar ortaya çıktı. Ben panodaki sembolleri konu alarak kendime bir koleksiyon hazırladım. Koleksiyonum kendi içerisinde altı ayrı bölümden oluşuyor. Buradaki hikayelerle birlikte içinde sanatın, sanat tarihinin ve mozaik panoların anlattığı sembolleri ben kendi hikayelerimde bir araya getirdim. Aslında hayata dair bir koleksiyon ortaya çıktı. Koleksiyonda varoluş var, tılsım var, umut var, anahtar var aslında hayata dair izler var. Bu koleksiyonu hazırlarken tabii ki birçok bizi besleyen şey de oldu. Geçmişi gelecek kuşaklara aktaracak bir köprü olarak gördük biz. Sinop’a gelen misafirleri şehrin geçmişine dair bilgilendirecek ve aynı zamanda takılabilecek ürünlerle bir araya getirdik. Bizim aslında ilk çalıştığımız koleksiyon da değil. Farklı birçok koleksiyon hazırlıyoruz. Kendimize temalar belirleyip bu temalarla koleksiyonlar oluşturuyoruz” dedi.

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