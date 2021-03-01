Türkeli’de kumar operasyonu

Sinop’un Türkeli ilçesinde kısıtlamaya rağmen kumar oynatıldığı ihbarını alan emniyet ekipleri, düzenlediği operasyonda 9 kişiye idari para cezası uyguladı.

Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunurken kumar oynatılan adresi bir süre takibe aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreste yaptığı operasyonda, kumar oynatan 2 kişiyi ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından kumar oynayan 7 kişiye, kumar oynadığı, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynatan 2 kişinin ruhsatsız olarak alkol satışı da yaptığı tespit edilirken, gözaltına alınan A.U. ve G.S. hakkında sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal etme, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "ruhsatsız alkol satışı yapma" suçlarından adli işlem yapıldı.

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