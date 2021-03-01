Otomobil alev aldı, sürücü yanmaktan son anda kurtuldu

Sinop’ta seyir hâklindeki Fiat Punto otomobil içeriden alev aldı, sürücü yanmaktan son anda kurtuldu.

Sinop’ta seyir halindeki bir otomobil içeriden yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Osmaniye köyü mevkiinde meydan geldi. Akçaağaç koru mevkiinde seyir halinde olan Sinop esnaflarından Şükrü Ünal iradesindeki 16 AAU 743 plakalı Fiat Punto marka/ model otomobil, henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda alev aldı. Dumanları fark eden sürücü Ünal aracını güvenli bir bölgeye çekerek araçtan çıkmaya çalıştı. Araç kapılarının kilitlenmesi üzerine bin bir güçlükle araçtan çıkan sürücü Ünal hemen bagajda bulunan yangın tüpünü alarak yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerin de müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



"Kapılar açılmasaydı içeride ben de yanabilirdim"

Konuyla ilgili sürücü Şükrü Ünal yaptığı açıklamada, "Seyir halinde giderken birden bir koku gelmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadan aracın torpidosunun alev aldığını gördüm. Hemen aracı yol kenarına çekerek kendimi dışarı atmaya çalıştım ancak aracın kapıları da kitlendi, kendimi güçlükle dışarı atabildim. Hemen bagajda bulunan yangın tüpünü alarak ilk müdahaleyi yaptım. Büyük şok içindeyim. Kapılar açılmasaydı içeride ben de yanabilirdim. Allah korudu” dedi.

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