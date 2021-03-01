Türkeli'de köy yolunda heyelan

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir köy yolunda heyelan meydana geldi.

Türkeli ilçe merkezi ile Yusuflu köyünü birbirine bağlayan köy yolunda meydana gelen heyelanda yolun büyük bir bölümü göçtü. Söz konusu güzergahı sadece otomobiller kullanabiliyor.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolun kayan bölümünün dolgu yapılarak genişletilmesi için yakın zamanda çalışma başlatılacağını bildirdi.

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