Türkeli MHP'den emekçilere "teşekkür" plaketi

MHP Türkeli İlçe Başkanlığı, 15 Şubat’ta meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için üstün gayret gösteren emekçilere teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

15 Şubat’ta başlayan ve 1 hafta gibi bir sürede ilçemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışında üstün gayretleri ve çalışma azimleri ile her kesimin takdirlerini kazanan Türkeli İlçe Özel İdaresi şantiye personeline, MHP Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından ziyaret gerçekleştirilerek, MHP İlçe Teşkilatı adına plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

MHP Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teşkilatımız ve ilçe halkımız adına başta Kaymakamımız Mehmet Kaan Kini olmak üzere, İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Özcan’a, İlçe Özel İdare Müdürlüğü şantiye personeline, Kenan Cebeci'ye ve tüm emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi.

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